Politie Nijmegen lost opnieuw schot bij aanhouding 'gevaarlijke man'

Nieuwscafé: het nieuwe Be­vrij­dings­mu­se­um Groesbeek

13:05 NIJMEGEN - In 2019 is de opening gepland van het vernieuwde Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Veel seinen staan al op groen, de lobby bij fondsen loopt. In het Nijmeegse Nieuwscafé van De Gelderlander op vrijdagmiddag 24 maart, 17.00 uur in de Villa, licht directeur Wiel Lenders de stand van zaken toe.