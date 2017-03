Politie schiet tijdens achtervolging door Nijmegen en Ewijk

NIJMEGEN - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een waarschuwingsschot gelost tijdens het achtervolgen van een beschonken automobilist door onder meer Nijmegen en Ewijk. De dollemansrit eindigde pas in Wnissen, toen de 23-jarige bestuurder tegen een boom botste.

De man, een beginnend bestuurder, is gearresteerd. Uit een alcoholtest bleek hij een alcoholpercentage van 385 ug/l in zijn bloed te hebben, waar maximaal 88 ug/l is toegestaan voor beginnend bestuurders.

Rood licht



Agenten zagen rond 04.40 uur de bestuurder met een snelheid van meer dan 100 kilometer per uur rijden over de Neerbosscheweg in de richting van de A73. Hij reed hierbij drie keer door rood. Hierop besloot de politie de achtervolging in te zetten.

Schot

Op de Koningstraat in Ewijk lukte om de snelheidsduivel klem te rijden omdat hij achter een vrachtwagen bleef hangen. Toen de politie was uitgestapt, reed hij onverwacht met hoge snelheid achteruit. De agenten moesten achteruit springen om niet geraapt te worden. Eén van hen loste meteen daarna een waarschuwingsschot.

Botsing

Het schot bleek niet voldoende om de man te laten stoppen: hij vervolgde zijn weg in de richting van Ewijk. Doordat hij met hoge snelheid reed, verloor de politie hem uit het oog.

Even later kreeg de politie een bericht over een eenzijdig ongeval in Wissen. De man was op de Notaris Stephanus Roesstraat in Winssen eerst tegen een lantaarnpaal en daarna een boom gebotst.