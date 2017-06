Politie trekt wapen bij arrestatie mannen in Nijmegen

Nijmeegse #BOOS-af­le­ve­ring 'ging super makkelijk'

2 juni NIJMEGEN - Nog nooit werd een conflict in de YouTube-serie #BOOS zo makkelijk opgelost als in de aflevering van donderdag. In andere uitzendingen is te zien dat veel organisaties erg moeilijk doen over het teruggeven van geld en soms zelfs geweld tegen #BOOS-presentator Tim Hofman gebruiken. Maar niet in de aflevering over festival De Kaaij in Nijmegen. Dat ging heel...relaxed.