Politie vraagt Nijmegenaren privécamera's aan te melden

De oproep van de politie om camera's te melden is onderdeel van een landelijk project, Camera in Beeld, dat al enkele jaren loopt. Opsporingsdiensten kijken niet live mee met de camera's, maar inventariseren alleen waar ze hangen. Na bijvoorbeeld een inbraak, kan de politie dan snel zien waar in de buurt eventueel camerabeelden zijn gemaakt en of de dader daar op staat.