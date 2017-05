Politie wil 'vermiste' Laila spreken

Voetbalclubs in Nijmegen samen tegen dure drankboetes

12:13 NIJMEGEN - Voetbalclubs in Nijmegen beraden zich zaterdag gezamenlijk over de 'te strenge' gemeentelijke alcoholcontroles in sportkantines. De Federatie van Amateurvoetbalverenigingen Nijmegen (FAN), waarin de clubs zich verenigd hebben, heeft voor zaterdag een bijeenkomst uitgeschreven.