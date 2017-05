Polsband voorspelt hartinfarct

Europese primeur

Het academische ziekenhuis in Nijmegen is het eerste ziekenhuis in Europa dat continu met de hightech polsband gaat meten. Chirurg Harry van Goor: "Op een gewone ziekenhuisafdeling is het gangbaar dat patiënten drie keer per dag worden gecontroleerd. Anders dan op een intensive care, waar continu meten normaal is, zijn de leemtes in de controles hier behoorlijk groot. Met name in de nacht blijven terugvallen daardoor te lang onopgemerkt.’’