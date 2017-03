Primark ziet 'ruimte voor verbetering'

Het statement is opgesteld naar aanleiding van recente commotie rond de arbeidsomstandigheden bij de keten met zestien filialen in Nederland, onder meer in Arnhem en Nijmegen. Vakbond FNV hield een peiling onder het personeel, waarop zo'n twaalfhonderd reacties kwamen. Bij Primark in Nederland werken zo'n 4.000 mensen.

Ruimte

Volgens het bedrijf voldoet het volledig aan de wetgeving en de cao VGT. 'Niettemin zijn we ons ervan bewust dat er ruimte is voor verbetering als het gaat om de manier waarop beleidsmaatregelen en processen worden toegepast'. De oprichting van een or is volgens Primark al een aantal maanden in voorbereiding.