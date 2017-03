Proef met smalle Graafsebrug in drukke periode

NIJMEGEN - De aangekondigde versmalling van de Graafsebrug staduitwaarts wordt pas doorgevoerd als een serieuze proef heeft uitgewezen dat dit niet tot opstoppingen op de Graafseweg, Keizer Karelplein en in de omliggende wijken leidt. Dat is de uitkomst van een raadsdebat woensdagavond in de Nijmeegse raad over deze verkeersingreep.

Een raadsmeerderheid dwong ook af dat die proef gehouden wordt in een periode dat het ook echt druk is op de Graafseweg. Dus niet direct na de zomerfeesten, maar pas in september en ook nog in het begin van oktober bij regenachtig weer, als meer mensen in de auto kruipen.

Veiliger

De proef begint pas nadat de kruisingen aan het begin van de Graafseweg al zijn aangepast, beter beveiligd en als er ook slimme verkeerslichten staan die sneller op het verkeersaanbod reageren. ,,Want alleen dan is een proef met een kunstmatige versmalling ook echt verstandig. Als we alleen een paar bordjes plaatsen, dan werkt de proef niet’’, zei Pepijn Boekhorst, fractieleider van GroenLinks. Hij is een grote voorstander van de versmalling van Graafsebrug staduitwaarts, van twee naar één rijbaan voor auto's. ,,Want dat levert een bredere en veiliger route op voor fietsers en voetgangers.’’

Twijfels

De meeste andere fracties hebben echter grote twijfels over de voorgestelde versmalling. Ze vrezen de gevolgen voor met name het Keizer Karelplein. Marc van Nijnatten (PvdA): ,,Dit plein is nu nog geen probleem voor het verkeer. Het draait hier altijd goed door. Laten we dat zo behouden. Als het verkeer op dit plein vast komt te staan, hebben we pas echt een enorm probleem. Dat moeten we niet willen.’’

Verrast

Wethouder Harriët Tiemens van Verkeer was duidelijk verrast door de grote tegenstand. Ze wees erop dat het gaat om de uitvoering van een besluit dat al in 2011 is genomen. Toen is de keus gemaakt: doorgaand verkeer omleiden via de nieuwe stadsbrug De Oversteek en de routes dwars door de stad alleen vrijhouden voor lokaal bestemmingsverkeer. De fietsroutes in de stad zouden daarbij verbeterd worden.