Radboud Universiteit stopt met GroenLinkser na Instagram-rel

De keuze viel op Oscar, een bij GroenLinks actieve scheikundestudent. Die kondigde afgelopen maandag op de Instagram aan 'tree hugging spam' over de hele universiteit te willen verspreiden. Het leidde direct tot kritiek.



Mark Buck, fractievoorzitter van het CDA in Nijmegen, Twitterde ironisch: 'Radboud Universiteit be like: twee dagen voor de verkiezingen GroenLinks aanprijzen; what could possibly go wrong?'