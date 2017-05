Rapport: 'Valkhofmuseum moet meer stadsmuseum zijn'

NIJMEGEN - Het Nijmeegse museum Het Valkhof moet meer een stadsmuseum worden met een of twee grote publiekstentoonstellingen per jaar. Verder moet kritisch gekeken worden naar de gewenste kwaliteiten van museummedewerkers. En de gemeente Nijmegen moet een miljoen extra subsidie geven.

Het zijn drie mogelijke oplossingen in een rapport van Bureau Berenschot over de toekomst van het Nijmeegse museum. Dat rapport is vanochtend openbaar gemaakt, de museummedewerkers zijn vanochtend geïnformeerd. In totaal worden dertig aanbevelingen gedaan om het Nijmeegse museum te redden.

Crisis

Museum Het Valkhof verkeert sinds eind vorig jaar in een crisis. Financieel scheert het langs de afgrond. Vorig jaar boekte het museum een verlies van ruim 900.000 euro. In vier van de laatste vijf jaren zijn de verliezen fors, het eigen vermogen is meer dan gehalveerd: van 2,5 miljoen naar 1 miljoen nu.

Interim-directeur Jan van Laarhoven gaf Bureau Berenschot de opdracht om de situatie van het museum in beeld te brengen en scenario's voor de toekomst in kaart te brengen. Het rapport heeft voor hem geen verrassingen, zegt hij in een reactie. ,,Er moeten nu snel keuzes gemaakt worden. Het accent moet liggen op publieksgerichte tentoonstellingen en de marketing moet verbeteren. Het Valkhofmuseum is jarenlang succesvol geweest.’’

Tentoonstellingen

Museum Het Valkhof moet een stadsmuseum én tegelijk een kunsthal zijn. Dat betekent: een of twee tentoonstellingen per jaar rondom Nijmeegse verhalen en daarnaast publieks tentoonstellingen die een landelijke uitstraling hebben. Het Valkhofmuseum moet dan zeker zo'n 120.000 bezoekers per jaar kunnen trekken. Als voorbeeld noemt Berenschot het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Dit scenario kan alleen slagen als de gemeente Nijmegen jaarlijks zo'n drie miljoen euro subsidie geeft, een miljoen meer dan nu. Verder moet naar het personeelsbestand worden gekeken: zitten de juiste mensen op de juiste plek. Over de formatie, 28 voltijdsbanen, doet Berenschot geen uitspraak. De personeelskosten bedragen nu ruim 2,3 miljoen euro.

Conflict