Record Store Day: Jett Rebelt schittert in Nijmeegse platenzaak

ARNHEM/NIJMEGEN - Voor de tiende keer organiseren onder meer Nijmeegse en Arnhemse platenzaken Record Store Day. In verschillende winkels worden kleine optredens gehouden door bekende en minder bekende artiesten.

In platenzaak Kroese aan de Molenstraat in Nijmegen gaf zanger Jett Rebel vandaag een concert. De zager is ambassadeur van Record Store Day: ,,Waarschijnlijk omdat ik andermans muziek meer promoot, dan die van mezelf’’, zei Rebel.

Hij trad vandaag samen met gitarist Niek Kroes vier keer op in het land. Na Nijmegen was Amersfoort aan de beurt en het tijdschema wordt door de managers strikt aangehouden.

Arnhem

Een ingetogen, haast bezwerende start van Record Store Day bij Kroese Records in de Arnhemse Rijnstraat. ,,We gaan vandaag heel rustig voor jullie spelen’’, zegt zanger Stefan Kollee van The Naked Sweat Drips. En daar houden ze zich aan.

Het contrast tussen deze psychedelische rockers en de aftrap bij Waaghals in de Walstraat is gigantisch. Daar laat opener Canshaker Pi de cd’s uit de knakenbak knallen. De gitaren worden zo afgeragd dat snaren breken. Toch zitten in de orkaan van geluid mooie melodieën verpakt. En iedereen is direct bij de les.