Recordbedrag van negen miljoen euro naar Radboud-onderzoekers

Wa­ter­sport­cen­trum Nijmegen stapje dichterbij

13:41 NIJMEGEN - Zes watersportverenigingen tekenen maandagavond een voorovereenkomst met wethouder Renske Helmer van Sport om het Bastion onder de Verlengde Waalbrug in te richten als watersportcentrum. Medio dit jaar moet duidelijk zijn of dit ook financieel haalbaar is.