Reddingsbrigade wil aan de slag met toezicht rond Spiegelwaal

De Reddingsbrigade, die ook zwemlessen verzorgt in baden en cursussen 'auto te water' geeft, heeft nu nog een thuishonk bij de Berendonck, maar wil graag naar het Nijmeegse rivierpark verhuizen. Daar wil de Reddingsbrigade optrekken met de andere watersportclubs die hier actief willen worden. In Nijmegen rekent de organisatie op extra aanwas van studenten in de stad.

Plan

Al in 2014 - dus ver voor de oplevering van de nevengeul - schreef de organisatie een eerste plan om de veiligheid voor recreanten in het rivierpark te organiseren. De inzet bestaat onder meer uit een mobiele strandwacht, een observatiepost en toezicht op het water. De Reddingsbrigade beschikt over drie snelle boten en een langzame boot voor toezicht, EHBO-hulp en reddingswerk.

Medewerking

Volgens vice-voorzitter Johan Verhoeven heeft de Reddingsbrigade de gemeente destijds ook om medewerking gevraagd. De hoop was om al in het voorjaar van 2016 met een opleidingstraject voor nieuwe vrijwilligers te starten bij de nevengeul en de brigadevrijwilligers dan direct in het zomerseizoen in te zetten. ,,Van de gemeente hebben we echter nooit een serieuze reactie teruggekregen. Wij zijn niet de beheerder van het water, was het Nijmeegse antwoord. Rijkswaterstaat liet weten 'we hebben nergens zulk toezicht rond de rivieren.’’