Reeks branden door geknoei met onkruidbranders

Voorafgaand aan de afgelopen paar natte dagen was het een droge periode met een beetje wind. ,,Kennelijk gaan mensen dan het onkruid in de tuin wegbranden’’, constateert een brandweerwoordvoerder. Voorheen waren het vooral tuinders die met onkruidbranders werkten. Omdat onkruid bestrijden met chemische middelen steeds minder in trek is, winnen alternatieven als de onkruidbrander aan populariteit.

Droge haag

Het gevaar zit 'm met name in hagen in de buurt van huizen. Een droge haag vat supersnel vlam. Als dat in de buurt komt van een huis, kunnen ook de ramen springen. ,,Dat is een keer gebeurd’’, vertelt de woordvoerder. ,,Ook een keer dat mensen niet doorhadden dat ze onkruid aan het wegbranden waren in de spouw. Dat de spouw dan heet werd en ging branden.’’