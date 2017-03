Regioboeren in de tegenaanval

NIJMEGEN - Boeren uit het Rijk van Nijmegen, Maas en Waal en het Land van Cuijk willen de sector promoten en tegengas geven aan 'milieuclubs'. Dat willen ze doen door vaker in contact te komen met burgers.

Boeren uit de regio willen ook gezamenlijk optrekken om hun producten te promoten. Ze denken daarbij aan open dagen, samenwerking met scholen, een website en het gezamenlijk aanwezig zijn op braderieën.

Vooroordelen

Volgens Martien Nillesen, voorzitter van ZLTO Rijk van Nijmegen en LTO-Noord Rijk van Nijmegen, willen de boeren niet meer in de verdediging zitten. ,,We willen vooroordelen wegnemen en tegenwicht bieden aan bijvoorbeeld Milieudefensie en de Partij voor de Dieren, die onze sector in een kwaad daglicht stellen.’’

Initiatief

De melkveehouder uit Groesbeek stelt dat de boeren weer het initiatief willen krijgen. ,,Wij zitten altijd in de verdediging en daar willen we een einde aan maken. Burgers en politiek weten amper nog hoe een boer werkt en waar voedsel vandaan komt. Dat zie je ook terug in politieke besluiten.''

Bijeenkomst