Reizigers onaangenaam verrast door vertraging van Nijmegen naar Arnhem

App

De NS kondigde dit aan via de NS-app, op de website, met speciale borden op de stations en in flyers die in treinen werden uitgedeeld. Desondanks weten veel reizigers van niks. „Wist ik veel. In de stationshal zag ik het net opeens. Ik ren nu gauw door, want iedereen in de rij stapt al in. Als ik zo de bus mis, heb ik nog een groter probleem,” zegt een haastige reiziger op het Nijmeegse treinstation.