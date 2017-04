Rijksdienst Erfgoed: Wij houden de donjon niet tegen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat de herbouw van de donjon in het Valkhofpark niet tegenhouden. ,,Onze rol is het stellen van voorwaarden. Dan gaat het onder meer om het graven in de grond en het verplichte archeologisch onderzoek dat hieraan vooraf moet gaan’’, zegt Susan Lammers, directeur bij de Rijksdienst. ,,Wij beoordelen niet het gebouw dat er komt, dat is geen erfgoed.’’

Voorwaarde vergunning

Aan het graven worden strikte eisen gesteld. Het Valkhofpark is archeologisch rijksmonument sinds 1991. In een archeologisch Programma van Eisen zal worden vastgelegd hoe het onderzoek gedaan moet worden en welke onderzoeksvragen beantwoord moeten worden. Een gedegen archeologisch onderzoek is een voorwaarde voor de vergunningverlening.

Kosten

Volgens Lammers kunnen de bouwers dan altijd nog schrikken van die verplichte eisen. Het archeologisch onderzoek kan duur uitvallen en veel tijd vergen. Nijmegen heeft in de contracten met de Stichting Donjon laten opnemen dat zij voor de archeologisch kosten opdraait.

Over de vernieuwing van het Valkhofpark is Nijmegen verplicht advies te vragen aan de Rijksdienst. Het park op zich is namelijk sinds 1973 ook nog een rijksmonument. Maar Nijmegen hoeft dit advies niet op te volgen. Datzelfde geldt voor eventuele opmerkingen van de Rijksdienst over de mogelijke 'aantasting' van de rijksbeschermde Benedenstad en het stadsgezicht aan de Waal . Lammers: ,,Nijmegen hoeft ons zelfs op dit punt niet te horen. Dit staat de gemeente vrij. Nijmegen mag zelf aangeven of er behoefte is aan onze expertise.’’

Recente historie

In de bodem van het Valkhofpark zit 2.000 jaar geschiedenis verstopt. De Bataven zaten op deze heuvel, de Romeinen , Karel de Grote en later volgden vele andere keizers en koningen. Rond 1155 werd er een burcht gebouwd met donjon die eeuwenlang de skyline van Nijmegen bepaalde. In 1796 werd die burcht gesloopt, daarna werd hier het eerste landschapspark in een binnenstad aangelegd.