Robin (7) vindt een roze sprinkhaan in de tuin

'Expositie gebedenboek Maria van Gelre is een gouden kans'

9:21 Museum Het Valkhof zit in een diepe crisis. Maar interim-directeur Jan van Laarhoven is optimistisch over een 'come back'. Hij is ervan overtuigd dat het museum eind 2018 gaat scoren met een expositie over het 600 jaar oude gebedenboek van de Gelderse hertogin Maria van Gelre. Een middeleeuws boek met illustraties die 'vergeleken kunnen worden met de miniaturen van de Gebroeders van Limburg'.