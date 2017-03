Roken taboe in Nijmeegse speeltuinen

D66 kondigde donderdag aan snel met een voorstel hiervoor te komen. Nagenoeg alle andere partijen van Nijmegen geven aan deze aangekondigde motie te zullen steunen.

Generatie

Raadslid Rachel Brouwer zwengelde de discussie aan toen de gemeentelijke Gezondheidsagenda werd besproken. ,,Roken is een van de onderdelen van die agenda’’, licht ze toe. ,,Wij zetten erop in dat de volgende generatie niet meer rookt. Dan moeten we ervoor zorgen dat kinderen niet meer worden geconfronteerd met roken.’’

Bij de gemeentelijke speeltuinen is dat vrij eenvoudig te bereiken want het kan worden opgenomen in de huisregels. Brouwer: ,,Ik heb contact gehad met speeltuinbeheerders en begrepen dat ze echt zitten te wachten op duidelijke regels van de gemeente.’’

Tijd rijp