Rookverbod in familievak bij NEC en De Graafschap

NIJMEGEN - De familievakken in de stadions van NEC en De Graafschap zijn in het voetbalseizoen 2017-2018 rookvrij. In de rest van stadion De Goffert in Nijmegen gaat een zogenoemd ontmoedigingsbeleid gelden.

In het Arnhemse stadion GelreDome, de thuisbasis van Vitesse, geldt al sinds 2009 een volledig rookverbod.

Goede voorbeeld

De maatregel in Doetinchem en Nijmegen is niet opgelegd door de KNVB. De voetbalbond moedigt stappen tegen roken rond het voetbal wel zeer aan, laat een woordvoerder weten. ,,We geven het goede voorbeeld door al onze evenementen, zoals wedstrijden van Oranje, de bekerfinale en Johan Cruijff Schaal rookvrij te organiseren.’’

Enthousiasme

De Graafschap heeft volgens een woordvoerder het voornemen om roken te bannen van de Groenendaaltribune in De Vijverberg, waar veel gezinnen de wedstrijden volgen. De club is volgens hem 'geënthousiasmeerd' door de KNVB. ,,Bij recente wedstrijden van het Nederlands dameselftal en Jong Oranje was het stadion rookvrij. Dat is goed bevallen.’’

Goffert

NEC probeert nu al het roken te ontmoedigen in de familievakken in De Goffert. ,,Maar komend seizoen komt er een verbod in de vakken C, D en E’’, meldt de club desgevraagd. In de rest van stadion doet de club supporters vanaf dat moment het vriendelijke verzoek geen sigaret op te steken.

In beide gevallen is het aan stewards om het rookverbod te handhaven. In het GelreDome, waar roken al jaren verboden is, gaat dat prima. Een woordvoerder van Vitesse zegt dat er rond thuiswedstrijden zelden of nooit ophef is over roken.

Veranderd