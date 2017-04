'Seriemoordenaar koos vrouwen die niemand zou missen'

Dat zegt forensisch psycholoog Ernst Ameling, die achttien jaar voor het Pieter Baan Centrum werkte. ,,Het is niet toevallig dat deze prostituees zijn prooi werden. De vrouwen die destijds tippelden waren verslaafd, gemarginaliseerd. Vaak werkten ze 's nachts omdat ze er niet meer uitzagen door het drugsgebruik. Uitgemergelde jonge vrouwen die niet zo snel werden gemist. De pakkans was klein.'' Één van hen is mogelijk de Nijmeegse Jeanette Sip, wiens lichaam in 1999 langs het spoor in Rotterdam is gevonden

Ameling heeft in zijn carrière meerdere moordenaars van prostituees onderzocht. ,,We waren in het Pieter Baan Centrum echt wel wat gewend, maar bij moordenaars van prostituees werden we soms weer stil. Gruwelijke verhalen. Ik herinner me twee vrienden, keurige jongens, die een tippelaarster van de straat hadden geplukt en met haar rondreden, vastgebonden en gekneveld op de achterbank, tot ze een geschikte executieplaats vonden. Ze werd verkracht en verzwaard in een slootje gegooid, waar ze is verdronken. 'Prostituees, daar mag je alles mee doen', was hun verhaal. Ze waren verbaasd dat wij daar erg van schrokken.''

Nette man

Ook de 'Rotterdamse seriemoordenaar' kan een nette, ogenschijnlijk normale man zijn, maar wel een in wie een berekenende, gewetenloze sadist schuilt. Misschien komt hij uit een cultuur waar de positie van vrouwen minderwaardig is, misschien had hij een heel complexe relatie met zijn moeder die zich uitte in agressie tegenover vrouwen; als wraak voor zijn eigen verleden.



Ook Ameling moet nog gissen. ,,Het kan ook een agressieve godsdienstfanaat zijn die prostitutie een verwerpelijk beroep vindt. Dat hij vindt dat die mensen gestraft moeten worden en dat hij gelegitimeerd dood mag maken en voor god mag spelen.''



,,De meeste mensen kunnen nog geen muisje doodmaken. Er moet een enorme agressie achter zitten om je eerste moord te plegen, en ook een zekere bevrediging door die daad, het pijn doen van iemand anders. Dat succes leidt ertoe dat je een sadistische verslaving ontwikkelt. Ja, dan ben je behoorlijk verknipt.''



Geschrokken

De verdachte Schiedammer, die destijds in Rotterdam woonde, stopte toen hij 40 jaar was, voor zover justitie nu weet. ,,Misschien heeft hij toen een vrouw gevonden waar hij echt van hield, of werd hij vader. Misschien kreeg hij eindelijk een baan en een leven. Misschien werd hij een paar keer bijna gepakt en is hij daarvan geschrokken. Of zijn gezondheid werd slechter en daalde zijn testosteronspiegel. Vaak zijn het andere omstandigheden. Deze man - als hij het gedaan heeft - zal echt een studieobject worden, zeker als hij nog meer op zijn kerfstok heeft.''



Seriemoordenaars in Nederland zijn zeldzaam. Als de Rotterdamse zaak klopt, dringt de vergelijking met seriemoordenaar Willem van E. in Groningen zich op. Deze man droomde als puber al van het verkrachten en vermoorden van vrouwen. In 1971 doodt hij een meisje van 15 jaar. Twee jaar later steekt hij een 44-jarige verpleegster dood. Hij wordt in 1975 veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs. Van E. trouwt in een tbs-kliniek. Hij lijkt hersteld en komt in 1990 op vrije voeten. Daarna vermoordt hij tussen 1993 en 1997 drie prostituees.