Slachtoffer (51) steekpartij in Nijmeegs café overleden aan verwondingen

Verkeer kan toch over Rijkstraatweg in Ubbergen

29 april UBBERGEN - Dit weekend is de N325 Beek-Nijmegen, ook bekend als de Nieuwe Rijksweg, helemaal afgesloten voor het verkeer. Automobilisten werden geadviseerd om te rijden via Berg en Dal of Persingen. Zaterdag bleek achter dat de Rijkstraatweg in Ubbergen wel open is en dat het verkeer van daaruit via de Ubbergseweg de Waalkade kan bereiken.