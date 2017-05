Slachtoffer motorongeval zoekt getuigen tegen Vitessespeler

Via Facebook heeft hij een oproep geplaatst dat hij getuigen zoekt van een ongeval waarbij de Vitessespeler door rood zou zijn gereden. Zelf zat Hofstra op een motor. Ruim 2.500 keer is het bericht inmiddels gedeeld. ,,Ik weet eerlijk gezegd niet wat me overkomt, ongelooflijk zoveel’’, zegt de man die tot voor kort in Groesbeek woonde.



Op die dinsdag halftien 's avonds had hij naar eigen zeggen groen licht, toen hij vanuit Bemmel de Waalbrug op wilde rijden. De chauffeur van de 'foute' auto reed volgens Hofstra richting Arnhem door het rode licht. ,,Ik kon nog wel de bolide ontwijken, maar het lukte niet meer om een val te voorkomen.’’



Hofstra had schaafwonden en een motorschade van, zo blijkt achteraf, 1.200 euro. De Vitessesspeler is volgens Hofstra eerst doorgereden. ,,Maar hij had ook wel in de gaten dat hij fout zat. Na 500 meter is hij omgedraaid."