'Sloop afgebrand winkelcentrum Weezenhof begint deze week'

Nijmeegse Indierockband Taveneer wint Pocketpop

17 april PUIFLIJK - De indierockband Taveneer uit Nijmegen heeft Pocketpop gewonnen. In totaal verschenen er eerste paasdag vier bands in de finale in De Lier in Puiflijk. Behalve Taveneer waren dat Temple Renegade, The Cool Trick en Vain Louie: zij wonnen ieder eerder een voorronde.