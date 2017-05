Sloop afgebrand winkelcentrum Weezenhof gestart

NIJMEGEN - Asbestruimers hebben dinsdag een start gemaakt met de sloop van een groot deel van winkelcentrum Weezenhof in Nijmegen. Mannen in beschermende witte pakken van het sloopbedrijf Hijmans uit Winssen waren druk in de weer met het verwijderen van asbestresten in het plafond van de voormalige supermarkt.

,,En er zit wat asbest in losse delen, maar de hoeveelheid valt gelukkig mee. Voor de omgeving is er sowieso geen gevaar’’, verzekert Rob Hijmans van het gelijknamige sloopbedrijf.

Ton Hendriks, voor 80 procent eigenaar van het winkelcentrum dat vijf weken geleden door waarschijnlijk kortsluiting deels in de hens ging, zette vorige week de handtekening onder het sloopcontract. Hijmans: ,,Over drie weken zijn we klaar. Dan ligt alleen de vloer er nog. De brandlucht die je nu nog ruikt, is dan weg."

Noodwinkel

Op de plek waar de door brand verwoeste winkelpanden geruimd worden, komt waarschijnlijk een noodwinkel. Daarvoor zijn vier kandidaten: stomerij City Wash, drogisterij Ingrid, bloemisterij Bloem en Plant en de groente- en fruitzaak van Paul Drijvers. De winkeliers kunnen deze week rekenen op een telefoontje van Hendriks om verdere afspraken te maken. Hendriks: ,,Ik weet nog niet of hun verzekeraars zo'n noodwinkel vergoeden. Is dat het geval, dan gaat het door.’’

Versteviging

Ook zal de passage een nieuwe versteviging krijgen. Hendriks denkt nog na over hoe het verder moet met de eventuele nieuwbouw. Plannen daarvoor waren al voor de brand in een vergevorderd stadium en goedgekeurd door de commissie Beeldkwaliteit. ,,Het is nog steeds wachten op de bouwvergunning van de gemeente. Daar zit nu eindelijk schot in."

Door de brand dient zich volgens Hendriks de mogelijkheid aan dat niet volgend jaar zomer, maar al eerder met nieuwbouw begonnen kan worden. ,,We zijn aan het nadenken over een iets andere situering. Daardoor kunnen we ineens het hele winkelcentrum bouwen, in plaats van eerst de helft."