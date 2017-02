Smeerboel op verpleegkamers Nijmeegs ziekenhuis

NIJMEGEN - Het is een smeerboel op de verpleegafdeling Cardiologie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen. Patiënten en bezoek hebben geklaagd, omdat een week lang wc’s van patiënten en verpleegkamers niet werden schoongemaakt.

,,Vloeren en kastjes zitten onder het stof", zegt Andrea Welles, echtgenote van een hartpatiënt die vorige week maandag werd opgenomen. ,,De wc was te goor om te gebruiken. Overal zaten urinevlekken en poepresten. Dat was bijna een week lang het geval'', licht de Gennepse toe.

Troep

Pas zondag werd volgens haar voor het eerst gepoetst en gedweild op de kamer. Overigens niet al te nauwkeurig, gezien de stof en andere troep die ook gisteren nog achter de kastjes te zien waren.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Smeerboel op de afdeling Cardiologie van het CWZ. © foto's: Andrea Welles

Dode vlieg

Als bewijs heeft ze foto’s en video’s waarop stofvlokken veelvuldig over de vloer van de patiëntenkamer dwarrelen. Een korte veeg met een papieren doek over de armatuur van de lamp boven het bed is voldoende voor een bulk stof. Een dode vlieg hoort ook bij de oogst.Volgens Welles is de viezigheid niet uniek voor deze patiëntenkamers. ,,Alle patiënten en families van deze afdeling klagen er over. Vorige week zijn verschillende klachten ingediend."

Lof

De schoonmaakprestaties staan volgens Welles in schril contrast met de prima zorg van verpleegkundigen en artsen. ,,Niets dan lof daarover. Ik vind het ook moeilijk om hierover aan de bel te trekken, maar zie het als mijn verantwoordelijkheid. Dit kan niet in een ziekenhuis waar hygiëne een eerste levensvoorwaarde is. De zorg mag je niet zo laten verslonzen in Nederland."

Boetekleed

Het CWZ ziekenhuis trekt, na het zien van gemaakte foto's en filmpjes, in een reactie het boetekleed aan. ,,Een patiëntenkamer zou schoner moeten zijn dan thuis, want hij wordt elke dag schoongemaakt, ook de wc’s. Hier is niet goed schoongemaakt. Ook de controle is niet goed gebeurd."

Uitbesteed

Het CWZ geeft woensdag alle schoonmakers extra instructies. Een half jaar geleden heeft CWZ de schoonmaak uitbesteed aan een professioneel bedrijf. ,,We gaan om tafel om dit snel op te lossen en herhaling te voorkomen. In elk geval moet deze afdeling vanavond schoon zijn. Morgenochtend (woensdag, red.) krijgen alle schoonmakers extra instructies. Wat we nu zien, mag niet gebeuren."