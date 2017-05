Snelbinder vol fietsen door topdrukte op Waalstrandjes

Lent laat woede merken over uitblijven Dor­pen­sin­gel-Oost

8:52 NIJMEGEN - Ruim twee uur hebben Lentenaren woensdagavond hun woede en frustratie getoond over het uitblijven van de in 2011 beloofde aanleg van de Dorpensingel-Oost. Ruim 200 Lentenaren beschuldigden op een informatieavond over de verkeersstructuur in Lent Oost dat de wethouders zich niet aan de afspraken en raadsbesluiten hebben gehouden.