Speciale status Molukse wijk Nijmegen hersteld

Twee jaar geleden sloeg in Hatert de vlam in de pan, nadat Portaal een woning wilde toewijzen aan een 'buitenstaander'. Tot dan toe werd deze alleen verhuurd aan mensen met een Molukse achtergrond. Volgens de woningcorporatie was deze exclusiviteit echter in strijd met regels en wetgeving.



Na twee jaar overleg met de Molukse gemeenschap en de gemeente is nu de kogel door de kerk: 42 huurwoningen in de Angerensteinstraat en de Geeresteinstraat worden bij leegstand eerst aangeboden aan Molukkers. Net zoals voor 2015 het geval was. Daarmee wordt recht gedaan aan de oorspronkelijke afspraken die in de jaren zestig zijn gemaakt met de families van Molukse ex-KNIL-militairen die in Hatert huisvesting kregen, zegt een woordvoerder van Portaal. ,,In 2015 hebben we met te weinig kennis van de historie besluiten genomen.’’



Het bewonersplatform Molukse Wijk Hatert kon nog niet reageren op de nieuwe overeenkomst.