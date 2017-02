'Spreid vluchtelingen met status beter over de stad'

Wim Reijnen (77) zag zijn geboortehuis voor zijn ogen wegsmelten

19 februari OOIJ - Zwartgeblakerde balken en wrakke muren is alles wat over is van de boerderij van Wim Reijnen in Ooij. Binnenkort trekt de 77-jarige in een noodwoning op zijn land. Zodat hij de herbouw op de voet kan volgen.