Stakend personeel schrijft boze brief aan bestuurder: Wij zijn Holland Casino

Open brief

Geschreven door Ron Vaske namens het personeel van Holland Casino



Beste Erwin,



Vol ongeloof heb ik gisteren mogen vernemen dat een deel van het eindbod van Holland Casino gedeeld is met heel Nederland. Buiten de kosten noch moeite die bespaard zijn is dit tot nu toe wel het absolute diepte punt.

Wij, medewerkers, mogen met onze gasten met geen woord reppen over het CAO conflict en Holland Casino gooit het gedeelte wat haar goed uitkomt gewoon in de landelijke pers. Met als doel ons "medewerkers Holland Casino" als een stelletje verwende nesten weg te zetten.

Het gaat ons namelijk niet alleen om een "fatsoenlijke" loonsverhoging, het gaat om zekerheden en een goede seniorenregeling waarvoor dal vele jaren gereserveerd had moeten worden. En dat weet u ook.

U zoekt nu al dagenlang de confrontatie met de medewerkers die ook jou mooie salaris van € 300.000 bij elkaar schrapen iedere dag, ochtend en avond.

Ik doe echt het verzoek om hier mee te stoppen.



Afgelopen dagen vele collega's gesproken en naar aanleiding daarvan wat op mail gezet. Ik dacht dat ga ik delen met 3000 collega's. Is weer iets anders dan met 17 miljoen Nederlanders.



Zijn Wij Bang?

Wij werken bij Holland Casino met veel passie en plezier op allerlei afdelingen in op dit moment 13 verschillende vestigingen en een HK.

Wij zijn met elkaar de garderobe, de Receptie, de kassiers, de kelners, de keuken, de speelautomaten, de roulette en de blackjack, de beveiliging, de planners, de camera’s, facilitair, misschien vergeet ik zelf wat.

Wij kunnen niet zonder elkaar.

Wij hebben elkaar nodig.

Wij hebben elkaar nodig omdat de ene afdeling niet zonder de andere functioneert. Wij werken 364 dagen per jaar onze gasten te ontvangen.

Wij proberen onze gasten een zo leuk mogelijke dag en/of avond te bezorgen.

Wij werken overdag, ’s nachts, in het weekend en met de feestdagen.

Wij brengen het geld binnen voor alle salarissen ook voor het bestuur en de bonussen van het bestuur.

Wij hebben hier voor gekozen en houden van deze onregelmatige werktijden.



Zijn Wij Bang?

Waarom dan zou je dan denken?

Holland Casino gaat mogelijk privatiseren.

Er komt straks een nieuwe eigenaar in plaats van de Nederlandse Staat.

Wat gaat dat voor ons betekenen?



Wij kunnen uit het verleden geen succesvolle privatisering opnoemen van een voormalig Nederlandse Staat bedrijf dat goed is verlopen. Bij al deze privatiseringen was het personeel uiteindelijk de dupe.

Afgelopen periode hebben onze bonden geprobeerd om voor ons een toekomstbestendige CAO af te sluiten met meer zekerheid voor ons en een baangarantie. Dit is tot op heden nog niet gelukt.

In de media wordt aangeven door het bestuur van Holland Casino dat de bonden opstappen uit een overleg. Is dit waar?

Misschien wel maar moeten de bonden dan blijven zitten als het bestuur weigert te praten. Want dit is de realiteit.

Ons bestuur praat niet met ons. Wij zijn nu aan het staken. Helaas, al erg lang. Nog steeds praat het bestuur niet met ons. Uiteindelijk kwam er weer een overleg. Succesvol, nee, jammer weer niet. Wat willen wij dan hebben voor een goede CAO? Is het alleen een salarisverhoging, geld, dollartekens. Nee, buiten het feit dat wij de afgelopen jaren geen enkele verhoging hebben gekregen en de cijfers weer erg goed waren staken wij voor meer. Wij hebben zelf geld gespaard voor seniorendagen. Dit geld had in een potje moeten zitten voor onze “ouwe dag” omdat de nachtdiensten best wat lastiger worden als wij wat ouder zijn. Het bestuur van Holland Casino wil onze zelf gespaarde dagen halveren.



Maar waar zijn wij echt bang voor?

Baangarantie…. Er wordt geen enkele baangarantie besproken. Ja, wij gaan wel in de toekomst om de tafel zitten om hier over te spreken zegt ons bestuur. Samen met de Ondernemingsraad?

Momenteel is de enige plaats waar de Ondernemingsraad en ons bestuur elkaar treffen alleen in de rechtszaal. Dit belooft niet veel goeds voor de toekomst. En wanneer is in de toekomst over 2 jaar, 3 jaar of 4 jaar? De kans is groot dat we dan al geprivatiseerd zijn.

Er zijn al meerdere reorganisatie geweest bij Holland Casino, afscheid genomen van veel collega’s toen. Loonkosten voor de medewerkers waren te hoog? Misschien wel eens leuk om de salarissen van ons bestuur te publiceren en de daar bij behorende bonussen. Zeker gezien het feit dat ons bestuur niet ’s nachts, feestdagen en in de weekenden werkt. Toch worden er nu weer heel veel mensen aangenomen. Op dit moment werkt Holland Casino voornamelijk met flex contracten. Veel van deze nieuwe functies zijn in het leven geroepen om ons in de toekomst goedkoper en flexibeler te maken. Salarissen en bonussen van het bestuur verandert niet zoveel aan.



Worden wij steeds banger?

Wij hebben ook naar het televisieprogramma RADAR gekeken. Beangstigend. Wat gebeurt er straks? Oudere “dure” volgens het bedrijf werknemers eruit en nieuwe “goedkopere” werknemers erin? Wij zijn grotendeels in de leeftijd groep van 40 tot 60 jaar. Kans op een baan in deze leeftijdsgroep variërend van 10% tot 0%.



Ook dit de reden waarom WIJ staken.

Wij zijn met ons allen bang maar hebben dit omgezet in een hele grote,



BANG



Wij staken omdat Wij Holland Casino zijn