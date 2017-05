Stalen kliko's moeten afvalprobleem Ooijse natuur tegengaan

Het gaat om acht kliko's bij de Ooysepoort en drie bij de Ooysedijk. Daar stonden al afvalbakken. Ook komen er papieren zakken te hangen die recreanten kunnen meenemen en waar ze hun afval in kunnen doen.



Het loopt uit de hand met het zwerfvuil in de Ooijse natuur langs de Waalstranden. Steeds meer omwonenden, betrokkenen en instanties slaan alarm en bezinnen zich op maatregelen.



Paarden sterven

Wilbert Verriet van Free Nature beheert konikpaarden in het natuurgebied. ,,We laten nooit sectie verrichten, maar ik ben er heilig van overtuigd dat er paarden sterven doordat ze afval binnenkrijgen. Ik denk vooral dat scherpe voorwerpen als glas en blik dat veroorzaken. De paarden gaan ook in blikjes staan. Een paar hebben we al moeten verdoven om een blikje uit de hoef te verwijderen.’’