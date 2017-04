Start cruiseseizoen: volle Waalkade in Nijmegen

Zondag open dag in jarige Vasim

1 april NIJMEGEN - De Cultuurspinnerij in de Vasim viert zondag het 15-jarig bestaan met muziek, theater, workshops en exposities. Zaterdagmiddag is er in de grote hal al een expositie geopend met werk van kunstenaars die nu in de Vasim actief zijn en kunstenaars die voorheen hun werkplaats in het oude industriegebouw hadden.