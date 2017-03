Stedenband Gaziantep leidt al slapend bestaan

Stembureau Nijmegen: 'We hebben het laatste pak van 100 aangebroken'

15 maart NIJMEGEN - Stembiljetten zijn schaars in Nijmegen. Bij stemlokaal 5, in het Kolpinghuis in Nijmegen, is even na half acht het laatste pak met honderd biljetten aangebroken. ,,Het is de vraag of alle stemmers hiermee kunnen worden bediend.’’