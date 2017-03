Steeds meer 'pin only plekken' in Nijmegen

Arnhemse film­dis­tri­bu­teur start filmhuis aan Oranjesingel

29 maart NIJMEGEN - In de voormalige zalen van filmhuis LUX aan de Oranjesingel 42 start half april een nieuw filmtheater. Ted Chiaradia, 25 jaar lang betrokken bij Filmhuis Nijmegen en later LUX, is de kwartiermaker van dit nieuwe filmtheater. De Arnhemse filmdistributeur Contact Film is de 'hofleverancier' en de huurder van de zalen.