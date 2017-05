Strijd om verhuispremie van 21 miljoen Hilckmann sleept zich voort

Nijmeegse Linde Schöne is gemaakt voor het podium

15:23 NIJMEGEN - De beste Nederlandstalige R&B-zangeres en songwriter sinds tijden wordt ze genoemd. Linde Schöne uit Nijmegen is een snel rijzende ster. Zelf is ze niet verbaasd. ,,Dit is wat ik altijd wilde.’’ Op 5 mei is ze te zien in het Nijmeegse Hunnerpark tijdens het Bevrijdingsfestival.