Supergeheugen dankzij training van Radboudumc

Eropuit Glamrock in Merleyn in de zesde versnelling

11:39 NIJMEGEN - Ze begonnen in een oefenruimte in Groesbeek, maar inmiddels touren ze met hum glamrock heel het land door, traden ze op bij De Wereld Draait Door en verschijnen ze in een documentaire van VPRO Dorst. Zaterdag presenteren de heren van Rectum Raiders hun debuutalbum in Merleyn.