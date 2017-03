Sylvana Simons preekt de revolutie in Nijmegen

,,Ik heb de afgelopen maanden veel narigheid, racisme en seksisme over me heen gehad. Dat ging niet over mij; dat ging over elke vrouw in Nederland. Nederland is een land met ongelooflijk veel vrijheid. Maar er moeten nog wel een paar grenzen verlegd worden. Dan loop je tegen weerstand aan. Ik probeer niet verbitterd te raken; ik oefen geduld.’’



Volgens Sylvana Simons is een van die grenzen de discriminatie en het racisme. ,,Dat is een pijnlijke onderhuidse puist. Ik druk daarop. Dat doet zeer. Als ik onzin uit zou kramen, zouden de reacties niet zo fel zijn.’’



Maar de lijsttrekker van Artikel 1 is hoopvol gestemd. ,,In Nederland gaat de discussie over de multiculturele samenleving. Die zou mislukt zijn. Helemaal niet. Het feit dat mensen zoals ik, met koloniale roots, een partij oprichten omdat we ons ergens mee willen bemoeien, is een bewijs van het feit dat de integratie juist zeer goed gelukt is. Het is toch prachtig dat Nederlanders met zulke roots mee gaan doen in het Huis der Democratie, de Tweede Kamer?’’