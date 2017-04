Te huur: 'Nostalgische' woning waar 85 jaar lang weinig aan veranderd is

Dat 'nostalgische' huis komt deze zomer in de verhuur. Eén eis: de toekomstige bewoner moet het huis wel maximaal vijf dagen per week openstellen voor nieuwsgierige kijkers, bijvoorbeeld tijdens de open monumentendagen. Want de woning in de Palestrinastraat is een woning met een verhaal. En zou het niet leuk als de nieuwe bewoner het huis ook inricht met meubels van toen? Liefhebbers zullen in de rij staan om het huis te huren, denkt de woningbouwstichting. Bewoners van De Gemeenschap die al in de Spoorbuurt wonen hebben voorrang.