'Te veel kamerbewoners is soms slecht voor een wijk'

NIJMEGEN - Steeds meer 'wijkprofessionals' van onder meer welzijnsorganisaties, de gemeente en corporaties maken zich zorgen over het groeiend aantal kamerbewoners in een aantal Nijmeegse buurten. Ze waarschuwen vooral voor geluidsoverlast, verwaarloosde tuinen en en overdaad aan afval en grofvuil op straat.

Hun opmerkingen zijn te vinden in de jongste wijkmonitor die de gemeente afgelopen maand heeft uitgegeven. Deze monitor is mede gebaseerd op onderzoek onder wijkbewoners. De woningsplitsing in verkamering lijkt in een aantal gebieden te zijn doorgeschoten, meldt de wijkmonitor.

Minder betrokken

De wijkprofessionals vinden dat de kamerbewoners minder betrokkenheid bij de buurt vertonen. Vooral omdat ze vaak maar een korte tijd in de straat en buurt wonen. 'Deze bewoners steken vaak minder energie in de wijk', luidt een van de conclusies in de wijkmonitor.

Willemsweg

In deze monitor wordt tegelijk benadrukt dat studenten bij het Nijmeegs stadsprofiel behoren. Maar soms schiet hun aantal in straten het door. Een van de voorbeelden die genoemd wordt is de de kop van de Willemsweg. Daar zijn intussen alle (boven)woningen bewoond door studenten. 'Deze toenemende kamerverhuur zet de leefbaarheid hier onder druk', luidt de conclusie. De wijkprofessionals spreken van 'botsende leefstijlen'.

De Willemsweg is niet echter de enige straat met dit probleem. Uit cijfers blijkt dat in Bottendaal inmiddels een derde deel van de bevolking in opgesplitste verkamerde panden woont.

In Galgenveld gaat het om een vierde deel en in Altrade en Hunnerberg woont een vijfde deel van alle bewoners in verkamerde panden. Dan zijn de bewoners in de panden van de officiële studentenhuisvester SSH& nog niet eens meegeteld. Gebeurt dat wel, dan blijkt dat in de wijken Heijendaal, Groenewoud en stadscentrum zeker 40 tot 50 procent van alle bewoners student is.

Tegen die hoge concentratie van studenten en andere kamerbewoners is de afgelopen jaren fors geageerd door het platform Kamerbreed. Deze organisatie wil een betere spreiding van kamerbewoners over de stad en pleit voor een maximum per straat. Het platform is de laatste tijd druk met het in beeld brengen van illegaal verkamerde panden. In Oost zijn er begin dit jaar al zo'n zeventig geteld.

Illegaal