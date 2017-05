Tegen wildplassen is in Nijmegen geen kruid gewassen

NIJMEGEN - Wc's genoeg in het centrum van Nijmegen. Toch moeten bewoners en winkeliers hun portiek dweilen en kan de Dar de plashoekjes schoonspuiten. Is er iets te doen tegen wildplassen?

Volledig scherm Bord bij het Joris Ivensplein om wildplassen te voorkomen. © DG Je stapt 's morgens de deur uit en je portiek is nat. Niet van de regen. Nee, er heeft iemand staan plassen. Veel bewoners van het centrum kennen dit tafereel. Dus maar weer een sopje maken en het stoepje dweilen. Het karwei is in een paar minuten geklaard. Je bent eraan gewend, kennelijk hoort het bij het wonen in het centrum. En bij wie zou je moeten klagen, de politie?



Wat zegt de politie?

,,Nee, mensen bellen ons niet vanwege wildplassen’’, zegt William Nijland, wijkagent in de Nijmeegse binnenstad. ,,Wij kunnen alleen iets doen als we iemand op heterdaad betrappen. De boete is 140 euro.’’



Is wildplassen een mannenprobleem?

,,Bijna altijd wel’’, zegt de wijkagent. ,,Slechts sporadisch treft de politie een vrouw op haar hurken aan.’’

Zijn er genoeg toiletten?

Nijmegen heeft zeventien openbare toiletten. Tijdens evenementen zijn er extra toiletten en vooral plaskruizen voor mannen. ,,Dat helpt wel’’, zegt de wijkagent.

Is er dan een wildplasprobleem?

,,Ik zie in de ochtenduren veel bewoners en winkeliers in de weer met een emmertje sop’’, zegt Nijland.

Dweilen dan maar?

Dat doet Eric Lensen van Het Rokerspaleis in de Molenstraat regelmatig in zijn portiek. ,,Het valt nog mee bij mij’’, zegt hij. ,,Dat komt omdat hier tijdens uitgaansavonden veel politie in de buurt is.''

Volledig scherm Alle openbare toiletten in Nijmegen. © Infographic Marcel Kuster

Een hek plaatsen?

Lensen: ,,Zo'n hek is duur en een hoop gedoe. Een emmertje sop is goedkoper.'' Maxflex in de Van Welderenstraat sluit wel het portiek af. ,,Dit hek staat hier niet voor niets'', zegt een medewerkster. ,,Het is een verdedigingslinie'', zegt een bewoonster van de Arksteestraat. ,,En dan is de stoep 's morgens nog steeds wel eens nat.’’

Wat doet de reinigingsdienst?

,,Er zijn zo'n 35 plaatsen waar we extra schoonmaken in verband met wildplassen'', zegt een woordvoerster van de Dar. ,,Vooral beschutte plekken als hofjes en onderdoorgangen. We gebruiken een geurtje om de plaslucht te maskeren.’’

Hoe zit het met terugspatplaten?

,,Die helpen wel op die specifieke plek’’, aldus de zegsvrouw van de Dar. ,,Maar het voorkomt natuurlijk niet dat een stukje verderop toch wordt geplast.''

En hoe zat het ook alweer met de pee back-coating?

Er bestaat terugspatverf, een onzichtbare coating die op muren kan worden aangebracht. Wie tegen die muur plast, krijgt een natte broek en schoenen. Vorig jaar is geëxperimenteerd met de coating en die lijkt enigszins te werken.