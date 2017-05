Tent dakloze Nijmegenaar afgebrand

Dronken man gooit hete koffie in gezicht personeelslid Iriszorg

0:25 NIJMEGEN - Een 57-jarige man heeft maandagavond in zorginstelling Iriszorg aan de Nieuwe Dukenburgseweg in Nijmegen hete koffie in het gezicht van een personeelslid gegooid. De man was dronken en draaide door, zo meldt de politie op Instagram.