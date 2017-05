Tiener steelt uit seksshop: 'Ik weet niet wat ik hiermee aan moet'

Volgens hem had de jongen een weddenschap afgesloten. ,,En hij had kennelijk met zijn vriendjes afgesproken dat hij bij verlies iets zou pikken uit de sekswinkel. Daarbij werd hij betrapt’’, licht Nijland toe.



Hij heeft de tiener niet aangehouden, omdat de eigenaar van de winkel geen aangifte heeft gedaan. ,,Het is bij een poging gebleven en na excuses van de jongen was het goed. Daar heeft hij geluk mee.’’



Fantasie

Nijland weet niet precies wat de tiener probeerde te stelen. ,,Maar in zijn excuusmail schrijft hij dat hij niet wist wat hij ermee aan zou moeten. Laat je fantasie maar de vrije loop...’’



Seksshop Ero World bevestigt dat de jongen vorige week is betrapt op de diefstal, maar wil geen verdere toelichting geven op het verhaal.



De seksshop kwam eind maart ook in het nieuws, nadat een vrouw voor liefst 180 euro aan vibrators uit de winkel had gestolen.