Tim Smit maakt zeven jaar na YouTube-hit een eigen film

Het is 2017, acht jaar nadat What’s in the Box? viral ging. Waarom duurde het zo lang?

,,Ik wist weinig van de filmwereld, alles was nieuw. Hoe moest ik kiezen tussen de figuren in Hollywood die geïnteresseerd waren? Ik heb mensen in Nederland moeten inschakelen om me daarbij te helpen. Onderweg ben ik ook nog eens gewisseld van partners. Uiteindelijk is FilmNation de filmmaatschappij geworden, een jong en creatief bedrijf in Los Angeles. Samen hebben we een Engelse scriptschrijver ingehuurd en omdat we in Nederland wilden draaien, werd CTM Entertainment in Hilversum de producent.’’



Je koos voor Amsterdam en niet voor Nijmegen, waar What’s in the Box was opgenomen. Waarom?

,,Ik wilde heel graag in Nijmegen draaien! Maar het was te duur om de hele crew hierheen te verplaatsen – de meesten zitten in Amsterdam. Het is een lowbudgetfilm, het maken kostte minder dan een miljoen euro. Bovendien hadden we maar achttien draaidagen, dat is echt heel weinig.”