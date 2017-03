Toch loting voor 101ste Vierdaagse

Nijmegen en Arnhem hoog in de snackbar top 10

14:05 NIJMEGEN/ARNHEM - Wie een frietje waterfiets wil komt in Nijmegen goed aan zijn trekken. Niet alleen omdat deze variant op het 'frietje super' iets typisch Nijmeegs is, maar ook omdat die stad uitblinkt in het aantal snackbars. De Waalstad staat met 67 snackbars landelijk op plek vijf met 3,9 snackbars per 10.000 inwoners.