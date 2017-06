Transgender loog over discriminatie in bus, ze werd geweigerd om bakje patat

Botulisme aangetroffen in wa­ter­speel­plaats Lindenholt

8:04 NIJMEGEN - De waterpartijen in stadsdeel Lindenholt zijn voorlopig taboe voor mens en dier. In het water is botulisme gevonden. In de vijver De Omloop en de plas tussen Hegdambroek en Leuvensbroek is het verboden te zwemmen. Ook is de waterspeelplaats - zeer populair bij mooi weer - tijdelijk gesloten.