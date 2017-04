Volledig scherm Sherryl Careman en Pelle Tiemens hebben een nieuw Koningslied gemaakt. © Bert Beelen Het alternatieve Koningslied van het Nijmeegse duo Sherryl Careman (32) en Pelle Tiemens (27) is er een van verbroedering en een uitnodiging om mee te deinen en mee te zingen. Veel meer dan het 'officiële' Koningslied van John Ewbank.



Dat althans is de insteek waarmee Sherryl en Pelle hun ode aan de jarige koning hebben geschreven. Donderdag op Koningsdag presenteren ze met band Sher hun muzikale eerbetoon op het Nijmeegse Koningsplein. Dat is een uitgaansplein waar die dag 2.500 bezoekers worden verwacht.

Uit volle borst

,,We delen de songteksten uit en kondigen ons lied groots aan als 'het nieuwe Koningslied'. We willen dat iedereen inhaakt en uit volle borst meezingt’’, zegt Sherryl.

Zelf spreken ze van een kruising tussen Guus Meeuwis en The Pianoman van Billy Joel. Grote woorden en simplificaties over het Nederlandse volk schuwen ze niet. 'Wij zijn de temmers van de zee'. 'Het land van dijken, kassen, de Oranjes, de hipsters, de reuzen en koeien' en 'Geen ander kan zo houden van ons land en van elkaar' klinkt het niet altijd even bescheiden.

Trots

,,Precies wat we willen uitstralen’’, laat Pelle weten. Sherryl: ,,Het lied is een oproep om in deze tijd van ellende niet te focussen op wat verkeerd gaat maar om trots te zijn op hoe goed we met elkaar omgaan.’’

'Trots om een kaaskop te zijn', luidt onomwonden de slotzin van het refrein.

,,We waren in een kroeg in Nijmegen waar het publiek volop meelalde met de ene meezinger na de andere. Totdat het Koningslied voorbij kwam. Toen viel het stil’’, legt Sherryl uit waarom ze besloten een eigen versie te schrijven. ,,We dachten eerlijk gezegd: dat kunnen wij beter.’’

Niet zozeer tekstueel, hoewel iedereen weet dat het vorige Koningslied rammelde aan alle kanten. ,,Ook wij zijn geen echte taalvirtuozen. Ons gaat het meer om de sfeer. We willen met melodie en tekst oproepen tot verbroedering en meedeinen.’’

Schnabbelkoningin

Sherryl en Pelle zijn veelgevraagde artiesten op bruiloften en partijen. ,,We zijn vier dagen per week volgeboekt, kunnen er goed van leven’’, zegt Pelle. Sherryl: ,,Ze noemen me ook wel de schnabbelkoningin van Nijmegen.’’

Hoewel ze volop succes hebben met het naspelen van bijvoorbeeld ACDC, Tina Turner, Kensington, Adèle en André Hazes, reiken de aspiraties verder dan covers spelen. ,,We componeren sinds een tijd ook eigen liedjes, teksten schrijven we er zelf bij. Een hitje scoren zou niet gek zijn. Dat maakt de weg vrij om meer met onze eigen creativiteit te doen.’’