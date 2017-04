Trouwen kan voortaan overal in Nijmegen

Zo is een trouwpartij op het Keizer Karelplein uitgesloten, meldt de woordvoerder van de gemeente. Dat is qua verkeersaanbod onmogelijk. Oversteken is hier niet veilig te regelen voor een gezelschap. Het autoverkeer stilleggen voor een huwelijk kan ook niet.

Zes weken

Maar trouwen in het Rivierpark Lent, op het fort Knodsenburg op het eiland Veur-Lent, of gewoon in de achtertuin of bij de ouders thuis: het kan voortaan allemaal. Bij de veiligheidscheck hoort dan ook dat de gemeente vooraf bekijkt of er voldoende ruimte is voor de gasten bij het huwelijk. De huwelijk-aanvragers moeten hiervoor uiterlijk zes weken voor de huwelijksdatum voldoende gegevens overleggen.

Bureaucratie

Een half jaar geleden riep PvdA-raadslid Giselle Schellekens de gemeente op de vele bureaucratische regels die trouwen op een unieke locatie hinderen te schrappen. Als het bruidspaar en de beheerder/eigenaar van een plek of gebouw het eens zijn dat 'hier' getrouwd kan worden, dan is dat nu voldoende.

Eigen plekje