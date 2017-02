Veel reacties 'kliklijn' illegale studentenhuizen Nijmegen

Vier automobilisten raken rijbewijs kwijt door drank en hard rijden

7:52 NIJMEGEN - Vier automobilisten zijn in de nacht van zaterdag op zondag hun rijbewijs kwijtgeraakt bij een alcohol- en snelheidscontrole op de Wijchenseweg en de Prins Mauritssingel in Nijmegen. Eén bestuurder had te veel gedronken, drie anderen reden te hard.