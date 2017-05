Veiligheid Goffert mogelijk opgeschroefd, Emporium en Vierdaagse doen niks extra's

Esther Paul (43) werd vermoord en in Veluwemeer gedumpt

11:00 ALMERE/NIJMEGEN - De 43-jarige Esther Paul uit Almere die op 30 april in het Veluwemeer werd gevonden was al dood voordat ze in het water werd gedumpt. In de dagen voordat ze werd vermoord zat ze ondergedoken op camping Rivièra Beach in Biddinghuizen.