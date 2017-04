Verdere daling parkeerboetes in Nijmegen

NIJMEGEN - De Nijmeegse toezichthouders schrijven gemiddeld per dag nog maar 34 parkeerbonnen uit. De verklaring: automobilisten die in Nijmegen hun auto's stallen, betalen daar in overgrote meerderheid 'heel netjes voor'.

Nijmegen spreekt zelfs van een voor Nederland unieke betaalbereidheid. Bij controles blijkt: 98 procent heeft betaald. Dat ligt ver boven het landelijk gemiddeld.

Trend

Nijmegen constateert al voor het derde achtereenvolgende jaar dat het aantal bonnen voor parkeerovertredingen daalt. 'Verdiende' Nijmegen in 2013 nog 1,7 miljoen euro aan parkeerbonnen, afgelopen jaar is dit gedaald naar 0,8 miljoen euro. Veel minder dan waar in de begroting nog rekening mee was gehouden. Een bon kost in Nijmegen 61 euro plus een uur parkeergeld. Dit betekent dat over heel 2016 'nog maar' zo'n 12.500 bonnen zijn uitgedeeld.

Apps

Nijmegen verklaart het goede betaalgedrag vooral door het groeiende gebruik van de apps waarmee automobilisten mobiel kunnen betalen voor een parkeerplek op straat. Sinds 2013 is dat app-parkeren gestegen van 9 procent naar 21 procent in 2016. In het eerste kwartaal 2017 is al 24 procent betaald via een app.

Het voordeel van mobiel parkeren is dat je nooit te weinig betaalt, automobilisten lopen ook geen risico van een overschrijding van de parkeertijd.